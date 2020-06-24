Неделю назад, 18 июня, Львов потрясла информация об изнасиловании мальчика 18-летним парнем. Оказалось, что его родители бизнесмены, которые якобы наняли для сына пятерых защитников. Тем временем родители пострадавшего пытаются придать огласку делу, чтобы оно не "замялось", а львовская мэрия объявила, что оплатит из горбюджета для мальчика адвоката.

Ужасные подробности того дня изданию Tvoemisto.tv рассказал отец мальчика Олег Яцкив. Родители не стесняются рассказывать о том, что случилось с их 12-летним сыном, а наоборот, хотят огласки, которая могла бы помочь наказать преступника.

О происшествии Во Львове задержали насильника 12-летнего мальчика: фото

Как произошло изнасилование

Это произошло 18 июня. Дети, среди которых и 12-летний сын семьи Яцкив, гуляли на одной из детских площадок во львовском районе Левандовка. Около полудня к ребятам подошел юноша в кепке и очках, который попросил помочь толкнуть застрявший неподалеку мопед.

За это он пообещал купить детям кока-колу, а те согласились. Он повел их к краю города, к огородам, через тропинку с зарослями. Ребята остановились, однако 12-летний мальчик, как более активный и любознательный, пошел дальше.

Юноша начал рассказывать, как он ездит на мопеде, развлекать парня историями, в общем он напоминал блогера с ютуба.



Ребята успели сфотографировать обидчика / Фото из соцсетей

Они зашли довольно далеко, где был загороженный огород с хибарой. Тогда юноша предложил перелезть и попросил сына принеси отвертку. Потом положил ему руку на плечо и сказал: "Знаешь, мы не для того сюда пришли…",

– рассказывает отец мальчика.

Хотя сын кричал, говорит отец, обидчик закрывал ему рот. Но даже если бы кричал взрослый, то его бы никто не услышал, потому что там было безлюдно.

В то же время дети, которые ждали в начале дороге, заметили, что парень возвращается сам, поэтому сняли его на телефон. Впоследствии пострадавший мальчик вышел, рассказал друзьям, что произошло, а потом рассказал маме.

Что с мужчиной сейчас

Через несколько часов полиция установила личность предполагаемого виновника – это 18-летний житель Львова. Найти его помогло именно фото с телефона друзей пострадавшего.

20 июня ему избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Следователи начали уголовное производство по изнасилованию, злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

История с адвокатами

В соцсетях появилась информация, что для 18-летнего обвиняемого наняли 5 адвокатов. Однако на суде присутствовал только один. Как сообщает местная журналистка Виктория Балицкая, сейчас у обвиняемого только один защитник и то по бесплатной юридической помощи от государства.

Во время избрания меры пресечения отец обвиняемого общался с журналистами, не скрывая своего лица. Он подчеркнул: до результатов экспертиз обвинения пусты и он не верит в вину своего сына.

Кроме того, заявил, что защищать его сына частным адвокатам якобы запретила прокуратура.

Я не знаю, чего они ждут, но когда прокуратура Львова запретила защищать частным адвокатам, это похоже на преследование. Четыре адвоката сказали, что им запретили,

– прокомментировал ситуацию отец пострадавшего.

Подчеркнул: у сына была девушка, с которой он встречался, а наклонностей к педофилии не имел. Попросить прощения у родителей пострадавшего мальчика на камеру он не смог.

Адвокат и отец подозреваемого комментируют ситуацию – смотрите видео

Что известно о родителях обвиняемого

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что расходы на защиту в суде мальчика возьмет на себя город. Он также оговорился, что родители обвиняемого – небедные бизнесмены, которые наняли для сына 5 адвокатов.

По данным портала YouControl, на отца обвиняемого Олега Мартынюка зарегистрированы фирмы по розничной торговле мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Такой же деятельностью, по данным портала, занимается его жена Руслана Мартынюк. В соцсетях пишут, что женщина, кроме колбасного бизнеса, имеет магазин одежды в центре Львова.

Что говорят родители пострадавшего

Мать 12-летнего мальчика София Яцкив на своей странице в фейсбуке писала о состоянии дела и его рассмотрении. Она подчеркнула, что не боится общественного осуждения, а тем более огласки. Родители не хотят, чтобы дело сошло на нет из-за вероятных денег у родителей обвиняемого.

Мы хотим максимальной огласки, чтобы это дело расследовали как можно тщательнее и быстрее, чтобы этот ад для нас наконец закончился. Решение о публичности принималось на семейном совете. Мнение сына имело ключевое значение,

– написала София Яцкив на своей фейсбук-странице.

Кроме того, женщина поблагодарила полицейских, которые быстро задержали подозреваемого, и тех, кто всячески поддерживает их семью.