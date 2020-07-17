Следственный эксперимент в деле об изнасиловании 11-летнего мальчика во Львове состоялся 16 июля – ровно через четыре недели после самого преступления. Но 18-летний подозреваемый в нем не участвовал, потому что не признает вины.

Следственный эксперимент – то есть, воспроизведение событий преступления – состоялся во Львове 16 июля при участии следователей, прокуроров и психолога. Об этом рассказали в издании " Высокий замок ".

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Пострадавший в деталях рассказал все, что с ним произошло в день изнасилования , рассказ фиксировали на видео. Эксперимент начался у подъезда, где живет мальчик, и завершился в зарослях, где и произошло преступление.

Подозреваемый от участия в эксперименте отказался, потому что не признает своей вины. Адвокаты советуют ему вообще ничего о том дне не рассказывать.

Отец мальчика рассказал журналистам, что "во время следственного эксперимента сын держался хорошо ". Он понимает, что это нужно для правосудия. Однако семью в целом истощает длительный процесс досудебного следствия.

Адвокат семьи при этом уверяет, что п роцесс движется в правильном направлении . Случай считает не только резонансным, но и очевидным. Поэтому суд просто не сможет стать не на сторону потерпевшей семьи.

Коротко об изнасиловании подростка во Львове

О преступлении стало известно 18 июня. В этот день 11-летнего мальчика заманил в безлюдную местность другой парень и изнасиловал того. Подозреваемым по делу является 18-летний Мирослав Мартынюк. Сам он вину не признал, однако уже произошло опознание по делу и именно на него пострадавший указал как на своего обидчика.

Подозреваемый – сын богатых родителей, потерпевшая семья Яцкив опасалась, что дело могут "слить". Поэтому всей семьей, причем с решающим голосом сына, решились любой ценой бороться за справедливое расследование, суд и наказание виновного. Именно поэтому они выступили со своей историей публично , хотя подобные случаи чаще умалчивают.