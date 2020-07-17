В резонансном деле об изнасиловании мальчика во Львове состоялся следственный эксперимент
Следственный эксперимент в деле об изнасиловании 11-летнего мальчика во Львове состоялся 16 июля – ровно через четыре недели после самого преступления. Но 18-летний подозреваемый в нем не участвовал, потому что не признает вины.
Следственный эксперимент – то есть, воспроизведение событий преступления – состоялся во Львове 16 июля при участии следователей, прокуроров и психолога. Об этом рассказали в издании "Высокий замок".
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Пострадавший в деталях рассказал все, что с ним произошло в день изнасилования, рассказ фиксировали на видео. Эксперимент начался у подъезда, где живет мальчик, и завершился в зарослях, где и произошло преступление.
Подозреваемый от участия в эксперименте отказался, потому что не признает своей вины. Адвокаты советуют ему вообще ничего о том дне не рассказывать.
Отец мальчика рассказал журналистам, что "во время следственного эксперимента сын держался хорошо". Он понимает, что это нужно для правосудия. Однако семью в целом истощает длительный процесс досудебного следствия.
Адвокат семьи при этом уверяет, что процесс движется в правильном направлении. Случай считает не только резонансным, но и очевидным. Поэтому суд просто не сможет стать не на сторону потерпевшей семьи.
Коротко об изнасиловании подростка во Львове
- О преступлении стало известно 18 июня. В этот день 11-летнего мальчика заманил в безлюдную местность другой парень и изнасиловал того. Подозреваемым по делу является 18-летний Мирослав Мартынюк. Сам он вину не признал, однако уже произошло опознание по делу и именно на него пострадавший указал как на своего обидчика.
- Подозреваемый – сын богатых родителей, потерпевшая семья Яцкив опасалась, что дело могут "слить". Поэтому всей семьей, причем с решающим голосом сына, решились любой ценой бороться за справедливое расследование, суд и наказание виновного. Именно поэтому они выступили со своей историей публично, хотя подобные случаи чаще умалчивают.
- Яцкивы имеют много поддержки людей и даже чиновников, однако правосудие – длительный процесс. Судебные заседания в Зализнычном суде Львова проходят в закрытом режиме. Подозреваемого держат под стражей, он не может пока выйти даже под залог.