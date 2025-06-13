Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и Сумскую областную прокуратуру. Решения суда обвиняемый ждал под стражей.

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Что известно о преступлении

Мужчина длительное время проживал в одном из населенных пунктов Ахтырского района вместе с женщиной и ее малолетней дочерью. В июле 2019 года он изнасиловал 12-летнюю девочку.

С тех пор обвиняемый неоднократно совершал в отношении нее сексуальное насилие. Пострадавшая решилась рассказать о пережитом только в январе 2023 года, ее мать обратилась в полицию.

После задержания мужчины выяснилось, что он насиловал не только свою падчерицу, а с августа 2022 года – и ее 15-летнюю подружку.

Приговором суда мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы. Прокуратура настаивала на пожизненном наказании, поэтому будет обжаловать это решение,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Черкасской области к пожизненному заключению приговорили руководителя любительского ансамбля, который в июне 2024 года изнасиловал и убил 10-летнюю девочку. Он не признал своей вины.