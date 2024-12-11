Такое решение приняли 11 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

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Почему дело могут начать слушать сначала

Ранее судью Старобельского районного суда Луганской области Александра Пелиха бессрочно отправили в Воловецкий районный суд Закарпатской области. В течение последнего года он слушал дело об изнасиловании 14-летней девочки тремя несовершеннолетними, которое произошло еще в 2021 году.

В юридической компании Миллер, которая представляет интересы потерпевшей говорят, что в результате такого решения, вероятно, придется начинать дело с самого начала.

Это будет означать новые испытания для потерпевшей, повторную травматизацию и нарушение ее права на рассмотрение дела в разумные сроки,

– говорят адвокаты компании.

Стоит отметить, что предыдущее решение, которое освободило обвиняемых от отбывания наказания с испытательным сроком, отменил Закарпатский апелляционный суд.

Напомним, что преступление произошло в августе 2021 года. Трое жителей села Верхние Ворота Закарпатской области изнасиловали 14-летнюю девушку. Подростки сняли это на видео, чтобы шантажировать потерпевшую, а затем загрузили видео в интернет.