На Киевщине 50-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

В одном из сел на Вышгородщине 50-летний мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Ему уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Изнасиловал дочь своей сожительницы

В полицию с заявлением обратилась мать девочки. Правоохранители установили, что изнасилование произошло в начале апреля одном из сел на Вышгородщине.

Мужчина находился с дочерью своей сожительницы в одной из комнат дома по месту постоянного проживания семьи. Он воспользовался случаем уединения, использовал собственное преимущество в силе, раздел 13-летнего ребенка и вопреки его воле совершил действия сексуального характера.

Мужчина изнасиловал ребенка / Фото полиции

Правоохранители безотлагательно провели ряд необходимых процессуальных действий и изъяли вещественные доказательства.

Обидчику сообщили о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет. Это часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За изнасилование ребенка мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.