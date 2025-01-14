Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Полиция Львовской области в комментарии 24 Канала прокомментировала инцидент и раскрыла, известны ли какие-то детали относительно вышеупомянутой информации.

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Что известно о возможном инциденте

Как сообщают львовские паблики, по предварительным данным, ситуация случилась в субботу, 11 января, в туалете одного из ночных клубов в Самборе. Там неизвестный мужчина якобы пытался изнасиловать девушку.

Согласно обнародованной информации, после отказа он разбил ей голову о рукомойник и нанес ножевые ранения. Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу. В полиции прокомментировали эту информацию.

Обращений не было, по публикации проводим проверку,

– ответили там.

Сейчас дополнительной информации по этому поводу обнародовано или предоставлено не было, очевидно в случае подтверждения все подробности будут позже.

По этическим соображениям 24 Канал не может показать видео из помещения, опубликовано в сети.

К слову, недавно в Хмельницкой области 57-летний мужчина в день освобождения из тюрьмы изнасиловал 17-летнюю студентку, взяв ее в заложники. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения за новое преступление. Известно, что он уже 8 раз привлекался к уголовной ответственности.