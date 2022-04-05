О расследовании случаев насилия рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом сообщает 24 канал.

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Пока не все украинки рассказали правоохранителям об ужасах, которые с ними сотворили российские солдаты. Люди находятся в запуганном состоянии на оккупированных территориях. Они боятся об этом говорить даже со своими соседями.

По оперативной информации, изнасилований много, ужасно много. Все случаи будут исследоваться после освобождения территорий. Когда жертвы насилия смогут поговорить с представителями общественных организаций, медиками, то уже пойдут к прокурорам,

– отметила Венедиктова.

Известно, что одному лицу уже сообщили о подозрении по делу об изнасиловании. Ведь, по словам генпрокурора, в этом производстве есть конкретная жертва и насильник.

К теме смотрите видео, как оккупанты признались в изнасилованиях и поедании собак: