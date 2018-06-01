Изобретатель "научил" смарт-колонку стрелять: видео

Художник и изобретатель Александр Ребен "научил" смарт-колонку Google Home самообороне. Он добавил в нее пистолет, поэтому при помощи голосовой команды устройство может стрелять.

Об этом пишет Engadget.com.

Для выстрела надо дать команду "Ок, Google, activate gun" ( "О'Кей, Google, активируй оружие").

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И это только на первый взгляд абсурдная разработка. На самом деле это инсталляция, которая должна показать людям опасность современных технологий.

По словам изобретателя, бездумное внедрение искусственного интеллекта в гаджеты может привести к трагическим последствиям.

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Google Home может стрелять