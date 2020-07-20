В Одесской области киберполицейские разоблачили мошенника. Мужчина одной и той же 200-гривневой купюрой часто пополнял себе счет. Для этого горе-изобретателю понадобилась нить и клейкая лента.

Мошенничал мужчина с помощью нити и клейкой ленты

В целом, по предварительным подсчетам, злоумышленник нажился на 50 тысяч гривен. Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

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На счету 29-летнего мужчины по меньшей мере 44 уголовных правонарушения как в самой Одессе, так и в области.

Еще в мае 2019 года мошенник изобрел способ заработка. С помощью разрезанной двохсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты, он через терминал пополнял свой мобильный счет. Деньги мужчина перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Злоумышленнику грозит заключение от 3 до 8 лет

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении за мошенничество в крупных размерах. За такие незаконные способы заработка он может оказаться за решеткой на срок от 3 до 8 лет.