Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что пока никаких подтверждений этой информации нет. К тому же у Израиля есть большой опыт тайных поставок оружия, о которых не было известно.

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Решение не экономическое, а политическое

Однако технически для Израиля нет никаких проблем передать танки Merkava в европейские страны.

Можно даже сделать вывод, что это решение не экономическое, а скорее политическое. Судя по публикациям в СМИ, эти танки могут продать по символической цене.

Неизвестно, в каких странах эти танки окажутся. Предполагается, что это может быть Польша и Украина. Но эту информацию нужно проверить. Потому что эти танки могут попасть и в Венгрию. Ведь в последнее время Беньямин Нетаньяху сближается с премьером Венгрии Виктором Орбаном,

– заметил журналист.

Возможен вариант, что эти танки получит Польша, а затем передаст их Украине. Или Варшава заменит израильскими танками собственные, которые отправились в Украину.

Что известно о танках Merkava Танки Merkava, которые может получить Украина, были изготовлены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. На них установлена современная электроника, они прошли последние апгрейды. Эти танки устойчивы к ударам противотанковых управляемых реактивных снарядов, так как имеют несколько систем защиты. Кроме того, эти танки сохраняют жизнь экипажа – израильские танкисты не погибают, если танк подбит. В этом смысле Merkava считается одним из самых лучших танков в мире.

Есть контакт

Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином "получил взбучку", по словам Зильбера, за то, что Израиль "не активен в помощи Украине".

Галант пообещал пообщаться по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. И этот разговор должен состояться впервые на следующей неделе.

В минобороны Израиля отвечали, что этот разговор не состоялся раньше, потому что Украина не обращалась. Хотя на самом деле обращалась несколько раз, и Резников тоже лично,

– подчеркнул журналист.

По предварительной информации, министры будут обсуждать поставки Украине нелетального оружия.

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Нужна более активная позиция

В то же время, российская пропаганда начала атаку на евреев и Израиль. "Еврейский вопрос" поднял Путин, когда оскорбил Президента Украины Владимира Зеленского. Российский диктатор назвал его "позором еврейского народа".

Однако Зеленский получил поддержку от влиятельных деятелей, в частности от главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

"Поэтому сейчас Нетаньяху начинает удаляться от Путина. Это происходит на фоне сближения России с Ираном. Также Израилю нужна поддержка США и Европы в противостоянии Тегерану. И они требуют от Израиля более активной позиции в отношении Украины", - подчеркнул Цви Зильбер.

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