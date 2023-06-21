Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что пока никаких подтверждений этой информации нет. К тому же у Израиля есть большой опыт тайных поставок оружия, о которых не было известно.
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Решение не экономическое, а политическое
Однако технически для Израиля нет никаких проблем передать танки Merkava в европейские страны.
Можно даже сделать вывод, что это решение не экономическое, а скорее политическое. Судя по публикациям в СМИ, эти танки могут продать по символической цене.
Неизвестно, в каких странах эти танки окажутся. Предполагается, что это может быть Польша и Украина. Но эту информацию нужно проверить. Потому что эти танки могут попасть и в Венгрию. Ведь в последнее время Беньямин Нетаньяху сближается с премьером Венгрии Виктором Орбаном,
– заметил журналист.
Возможен вариант, что эти танки получит Польша, а затем передаст их Украине. Или Варшава заменит израильскими танками собственные, которые отправились в Украину.
Что известно о танках MerkavaТанки Merkava, которые может получить Украина, были изготовлены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. На них установлена современная электроника, они прошли последние апгрейды. Эти танки устойчивы к ударам противотанковых управляемых реактивных снарядов, так как имеют несколько систем защиты. Кроме того, эти танки сохраняют жизнь экипажа – израильские танкисты не погибают, если танк подбит. В этом смысле Merkava считается одним из самых лучших танков в мире.
Есть контакт
Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином "получил взбучку", по словам Зильбера, за то, что Израиль "не активен в помощи Украине".
Галант пообещал пообщаться по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. И этот разговор должен состояться впервые на следующей неделе.
В минобороны Израиля отвечали, что этот разговор не состоялся раньше, потому что Украина не обращалась. Хотя на самом деле обращалась несколько раз, и Резников тоже лично,
– подчеркнул журналист.
По предварительной информации, министры будут обсуждать поставки Украине нелетального оружия.
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Нужна более активная позиция
В то же время, российская пропаганда начала атаку на евреев и Израиль. "Еврейский вопрос" поднял Путин, когда оскорбил Президента Украины Владимира Зеленского. Российский диктатор назвал его "позором еврейского народа".
Однако Зеленский получил поддержку от влиятельных деятелей, в частности от главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.
"Поэтому сейчас Нетаньяху начинает удаляться от Путина. Это происходит на фоне сближения России с Ираном. Также Израилю нужна поддержка США и Европы в противостоянии Тегерану. И они требуют от Израиля более активной позиции в отношении Украины", - подчеркнул Цви Зильбер.
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- Телефонный разговор между министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его израильским коллегой Йоавом Галантом должен состояться в начале следующей недели.
- Политические эксперты предполагают, что толчком для этого разговора могло стать общение Галанта с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он спросил израильского коллегу, состоится ли его разговор с Резниковым и предоставит ли Израиль больше военной помощи Украине.
- Однако министр обороны Израиля якобы ответил главе Пентагона, что Израиль не будет предоставлять Украине ни одно летальное оружие.
- Источник в Минобороны Израиля отметил, что готовы оказывать Украине гуманитарную помощь и помощь оборонными средствами.