Израиль и Палестина заявили, что готовы к мирным переговорам: что это означает

Израиль и Палестина заявили о готовности приступить к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к переговорам в формате "четверки" с участием России, США, ООН и Евросоюза.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас не хочет мира в регионе. В то же время сам Махмуд Аббас заявил о готовности к миру с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

Мир между Палестиной и Израилем возможен. Я готов остаться здесь, в ООН, чтобы немедленно начать переговоры. Я скажу одну вещь. Мы не будем прибегать к насилию или терроризму,

– заявил Аббас.

Сегодня в штабквартире ООН в Нью-Йорке Аббас планирует выступить с просьбой поддержать резолюцию, осуждающую предложенный мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Отметим, что 28 января, президент США Дональд Трамп представил мирный план своей администрации для решения ближневосточного конфликта. Говорится об определении границы между Израилем и Палестиной.

В то же время, президент Палестины Махмуд Аббас сразу же отверг предложения по урегулированию конфликта и резко раскритиковал мирный план Дональда Трампа. По его словам, Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников – России, США, ООН и ЕС.

Что предусматривает план Трампа:

создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Предполагается, что ее территория будет едва ли не вдвое больше за территорию, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии;

Предполагается, что ее территория будет едва ли не вдвое больше за территорию, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии; признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;

израильской территорией; создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего Палестинского государства;

принятие мер для борьбы с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение Хамаса и демилитаризация Сектора Газы ;

; Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (в январе 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство);

(в январе 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство); инвестиции на сумму более 50 миллиардов долларов в новое Палестинское государство в течение 10 лет – но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоению палестинского ВВП;

– но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоению палестинского ВВП; в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности.

Что известно об израильско-палестинском конфликте?29 ноября 1947 года Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалим. В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.



Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.



В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.