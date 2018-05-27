Израиль начал возведение морского барьера вдоль границы с Сектором Газа: фото со строительства
Вдоль границы с сектором Газа Израиль начал строительство морского заграждения. Завершить строительство препятствия планируют до конца года.
Об этом сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман на своей странице в Twitter.
"Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", – написал Либерман.
Он добавил, что благодаря этому барьеру "ХАМАС (палестинское движение, – ред.) потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".
Израиль начал возведение морского барьера вдоль границы с сектором Газа
Строительство сооружения будет завершено до конца 2018
Источник: 24 Канал
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