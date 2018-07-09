Израиль нанес ракетный удар по военной базе в Сирии: силы Асада отбили атаку

Израиль нанес ракетный удар по сирийской базе Т4 неподалеку Пальмиры, однако силам режима Башара Асада удалось сбить ракеты.

Атака была направлена на подразделения Ирана и "Хезболлы", в которых Израиль видит угрозу своей безопасности, передает телеканал N-TV.

Читайте также: Войска Асада установили контроль над главным пограничным переходом с Иорданией

Сирийское государственное новостное агентство сообщало, что ракеты должны были поразить сирийский военный аэродром Т4, но были сбиты раньше, чем достигли цели. Как отмечает издание, официальный представитель армии Израиля отказался комментировать эту информацию.

На базе Т4 в районе Пальмиры дислоцируются вооруженные силы иранской Революционной гвардии и ее союзников, которые с начала восстания в 2011 году воюют на стороне сирийского президента Башара Асада. Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, основной офис которого находится в Великобритании, подтвердил, что база Т4 подверглась ракетному обстрелу, вероятно, со стороны Израиля. По его мнению, целью атаки были иранские силовики на аэродроме. Кроме того, там же базируются и подразделения ливанской "Хезболлы".

Напомним, 6 июля Израиль осуществил удар-ответ на обстрелы с территории Сирии по буферной зоне на границе Голанских высот.