Израиль продолжил атаковать цели в Сирии даже после сбивания российского Ил-20, – СМИ

Израильская армия продолжила наносить удары по целям в Сирии даже после катастрофы российского самолета Ил-20 в сентябре над Средиземным морем.

Об этом со ссылкой на заявление высокопоставленного израильского чиновника сообщает The Times of Israel.

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"Военная координация с Россией осуществляется так же, как и до инцидента", – отметил неназванный чиновник.

Как замечает издание, Москва утверждала, что инцидент с российским самолетом Ил-20 17 сентября произошел по вине Израиля. Самолет был уничтожен сирийскими войсками, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ноябре должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но переговоры пока еще не были запланированы.

Напомним, 27 сентября Минобороны России обнародовало предварительные итоги расследования катастрофы Ил-20. Согласно словам российских военных, ракета сирийского комплекса С-200 не приводилась на Ил-20, а просто зацепила винт самолета в полете в направлении израильского F-16.