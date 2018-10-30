21:01
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Израиль продолжил атаковать цели в Сирии даже после сбивания российского Ил-20, – СМИ

      134 Читати новину українською
      Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии даже после катастрофы российского самолета Ил-20
      Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии даже после катастрофы российского самолета Ил-20 / Фото из открытых сетей

      Израильская армия продолжила наносить удары по целям в Сирии даже после катастрофы российского самолета Ил-20 в сентябре над Средиземным морем.

      Об этом со ссылкой на заявление высокопоставленного израильского чиновника сообщает The Times of Israel.

      Читайте также: Катастрофа российского военного Ил-20 в Сирии: обнародована версия Израиля

      "Военная координация с Россией осуществляется так же, как и до инцидента", – отметил неназванный чиновник.

      Как замечает издание, Москва утверждала, что инцидент с российским самолетом Ил-20 17 сентября произошел по вине Израиля. Самолет был уничтожен сирийскими войсками, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту.

      Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ноябре должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но переговоры пока еще не были запланированы.

      Напомним, 27 сентября Минобороны России обнародовало предварительные итоги расследования катастрофы Ил-20. Согласно словам российских военных, ракета сирийского комплекса С-200 не приводилась на Ил-20, а просто зацепила винт самолета в полете в направлении израильского F-16.

      КАТАСТРОФА РОССИЙСКОГО ИЛ-20: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
      Теги: Новости России Новости политики Война в Сирии Катастрофа российского Ил-20 Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве на государственный праздник разогнали мирных активистов
       12 декабря 2015 , 16:48
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук