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Израиль вслед за США решил временно прекратить участие в Совете ООН по правам человека

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Израильские дипломаты поздно вечером 22 июня заявили о намерении временно приостановить участие их страны в Совете ООН по правам человека
Израильские дипломаты поздно вечером 22 июня заявили о намерении временно приостановить участие их страны в Совете ООН по правам человека / lvivmun.sii.org.ua

Израильские дипломаты поздно вечером 22 июня заявили о намерении временно приостановить участие их страны в Совете ООН по правам человека. Такой шаг Израиль сделал фактически сразу после аналогичного прекращения деятельности США в организации.

Дипломаты в Женеве, говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, заявили, что Израиль снизил свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции США, передает AP.

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Представители страны предупредили, что этот шаг не является окончательным и может меняться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.

В частности представитель совета Роландо Гомес подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.

В МИД Израиля пока не комментируют эту ситуацию.

Добавим, что Израиль долгое время имел напряженные отношения с Советом и обвинял его в предвзятости. По мнению израильских дипломатов, Совет игнорирует или преуменьшает случаи нарушения прав в других странах, включая собственных членов.

Напомним, 19 июня Соединённые Штаты Америки покинули состав Совета ООН по правам человека из-за "лицемерия и корысти организации".

Теги: Новости политики Новости США ООН Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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