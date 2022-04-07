В то же время, по предварительным данным, еще 15 человек получили ранения. ЧП произошло в центре города на улице Дизенгоф в четверг, 7 апреля.

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Израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом сообщает, что сейчас есть пять точек, где происходят перестрелки террористов с полицией.

К слову, стражами порядка удалось ликвидировать одного из преступников, еще один – нейтрализован.

Гражданских попросили оставаться в своих домах – продолжается спецоперация. Премьер Нафтали Беннет уже прибыл в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

Напомним, что 29 марта в израильском городе Бней-Брак совершили теракт, в результате которого погибли 5 человек. Правоохранителями удалось ликвидировать преступника.