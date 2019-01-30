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      Израильские ученые утверждают, что изобрели вакцину от рака: почему им не верят

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      Вакцина от рака
      Вакцина от рака / pixabay.com

      Исследователи утверждают, что лекарства не имеют побочных эффектов и могут применяться на любых стадиях лечения, однако эксперты считают, что это невозможно.

      Исследователи отмечают, что метод настолько прост и эффективен, что позволяет практически полностью отказаться от химиотерапии и значительно повысить иммунитет., сообщает газета The Jerusalem Post.

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      Израильские онкологи утверждают, что победить болезнь удалось с помощью особых пептидов, "накачанных" высокоактивным действующим веществом. Ученые отмечают, что такие лекарства "обволакивают" раковые клетки и выводят из организма.

      Клітини в організмі
      Новые лекарства выводят раковые клетки из организма

      Британские специалисты новнку восприняли скептически – лучшие онкологи Великобритании заявили, что исследования израильских коллег вряд ли являются многообещающими, а заявления об эффективности препарата преувеличены.

      По их словам, результатов единого исследования, проведенного на мышах, до сих пор никто не видел, а до фазы испытаний препарата на людях может пройти несколько лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Онкозаболевания Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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