Израильские ученые утверждают, что изобрели вакцину от рака: почему им не верят

Исследователи утверждают, что лекарства не имеют побочных эффектов и могут применяться на любых стадиях лечения, однако эксперты считают, что это невозможно.

Исследователи отмечают, что метод настолько прост и эффективен, что позволяет практически полностью отказаться от химиотерапии и значительно повысить иммунитет., сообщает газета The Jerusalem Post.

Читайте также: Ученые научили организм эффективнее бороться с раком

Израильские онкологи утверждают, что победить болезнь удалось с помощью особых пептидов, "накачанных" высокоактивным действующим веществом. Ученые отмечают, что такие лекарства "обволакивают" раковые клетки и выводят из организма.



Новые лекарства выводят раковые клетки из организма

Британские специалисты новнку восприняли скептически – лучшие онкологи Великобритании заявили, что исследования израильских коллег вряд ли являются многообещающими, а заявления об эффективности препарата преувеличены.

По их словам, результатов единого исследования, проведенного на мышах, до сих пор никто не видел, а до фазы испытаний препарата на людях может пройти несколько лет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.