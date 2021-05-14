Ізраїль відхилив пропозицію Єгипту про гуманітарне перемир'я, – ЗМІ
Ізраїль нібито відхилив прохання Єгипту про досягнення гуманітарного перемир'я з Палестиною. Про це ізраїльську владу просила єгипетська делегація.
Источник:Al Arabiya
Делегація Єгипту буцімто покинула столицю Ізраїлю після того, як держава заявила про широкомасштабний наступ на Сектор Гази. Додамо, що згодом ізраїльська армія відмовилася від своєї заяви і заперечила операцію.
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Єгипетська делегація з питань безпеки покинула Тель-Авів після початку Ізраїлем великої військової операції,
– мовиться у повідомленні.
Дипломати покинули країну після відмови розпочати перемир'я.
Коротко про загострення між Ізраїлем та Палестиною
- Ескалація конфлікту розпочалася з виселення ізраїльськими правоохоронцями палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Такі дії влади призвели до сутичок на Храмовій горі, внаслідок яких постраждали щонайменше 222 людини.
- Ввечері 10 травня з території Сектора Гази випустили ракети на Ізраїль. Держава атакувала у відповідь. Тоді Палестина повідомила, що внаслідок обстрілу загинули діти.
- Станом на 14 травня загиблі є з обох сторін. Раніше ісламістське угруповання ХАМАС обстріляло Тель-Авів. Люди змушені були переховуватися у бомбосховищах.
- Водночас Ізраїль знищив 4 оперативні квартири бойовиків ХАМАС.
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