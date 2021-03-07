В Ізраїлі допустили можливість впровадження четвертого локдауну
Влада Ізраїлю допускає можливість введення четвертого локдауну в країні. Аби до цього кроку не вдалися, потрібно й надалі дотримуватися заходів безпеки.
Источник:Times of Israel
Про це заявив урядовий куратор боротьби з коронавірусом Нахман Еш.
Читайте також Голова Pfizer Бурла не зможе потрапити в Ізраїль, бо не вакцинований від коронавірусу
Застереження Ізраїлю щодо нового локдауну
За словами Еша, ізраїльтянам необхідно й надалі бути дуже пильними, оскільки у березні багато секторів економіки відкриваються після кількамісячної перерви.
Це все ще не кінець. Нам потрібно залишатися обережними, зберігати соціальну дистанцію і носити маски. У нас є варіанти, що робити, поки все не закінчиться,
– наголосив він.
Еш також додав, що можливість впровадження локдауну вчетверте є, і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху це розуміє.
Зверніть увагу Найбільший показник у світі: в Ізраїлі вакцинували понад половину дорослого населення
Коронавірус та карантин в Ізраїлі: основне
- З 7 березня у країні почалося чергове пом'якшення карантину, впровадженого через COVID-19. Зокрема, збільшили кількість людей, які водночас можуть перебувати в одному приміщенні, дозволили відвідування ресторанів вакцинованим громадянам.
- Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець епідемії. Це сталося завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.
Поделиться новостью