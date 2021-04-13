Ізраїльське судно "Промінь Гіперіон" вдень 13 квітня вразили іранською ракетою під час плавання в Оманській затоці. Напад стався поблизу Об'єднаних Арабських Еміратів.

Напад стався на наступний день після того, як Іран пообіцяв помститися за вибух на своєму ядерному об'єкті в Натанзі. У ньому Іран звинуватив Ізраїль.

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В ізраїльське судно влучили ракетою

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що атака, ймовірно, була здійснена за допомогою ракети. Серед інших варіантів – запуск безпілотника.

Від атаки судну завдано лише легкої шкоди. Ніхто з екіпажу не постраждав.

"Гіперіон" не зазнав збитків і продовжує рухатися на повній швидкості у своєму початковому плаванні", – заявили у компанії, що володіє судном.

Дані, доступні на MarineTraffic.com, показали, що "Гіперіон" – транспортний засіб, що плаває під прапором Багамських островів.

Нагадаємо. 11 квітня на ядерному об'єкті в Натанзі стався збій у системі розподілу енергії. Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Ця на місяці паралізувала збагачення урану.

Іран не вперше атакує судна Ізраїлю

Це вже третя за декілька місяців атака Ірану на судна, що належать Ізраїлю.

В лютому іранські військово-морські сили атакували судно, що належить ізраїльської компанії Ray Shipping.

Третя атака стосувалася ізраїльського судна LORI, а також відбулася в Оманській затоці. 25 березня ракета вразила і пошкодила корабель, який рухався до Танзанії з Індії.

Атаки Ізраїля