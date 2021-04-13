Іран випустив ракету на ізраїльський корабель поблизу ОАЕ
Ізраїльське судно "Промінь Гіперіон" вдень 13 квітня вразили іранською ракетою під час плавання в Оманській затоці. Напад стався поблизу Об'єднаних Арабських Еміратів.
Источник:The Jerusalem Post
Напад стався на наступний день після того, як Іран пообіцяв помститися за вибух на своєму ядерному об'єкті в Натанзі. У ньому Іран звинуватив Ізраїль.
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В ізраїльське судно влучили ракетою
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що атака, ймовірно, була здійснена за допомогою ракети. Серед інших варіантів – запуск безпілотника.
Від атаки судну завдано лише легкої шкоди. Ніхто з екіпажу не постраждав.
"Гіперіон" не зазнав збитків і продовжує рухатися на повній швидкості у своєму початковому плаванні", – заявили у компанії, що володіє судном.
Дані, доступні на MarineTraffic.com, показали, що "Гіперіон" – транспортний засіб, що плаває під прапором Багамських островів.
Іран не вперше атакує судна Ізраїлю
- Це вже третя за декілька місяців атака Ірану на судна, що належать Ізраїлю.
- В лютому іранські військово-морські сили атакували судно, що належить ізраїльської компанії Ray Shipping.
- Третя атака стосувалася ізраїльського судна LORI, а також відбулася в Оманській затоці. 25 березня ракета вразила і пошкодила корабель, який рухався до Танзанії з Індії.
Атаки Ізраїля
- Втім, до атак вдається не лише Іран. За останній місяць відомо про два напади.
- 7 квітня Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад на іранський торговий корабель Saviz. Судно кілька років курсувало в Червоному морі. Його використовував Корпус вартових Ісламської революції для супроводу торгових і вантажних суден.
- Інше іранське судно 12 березня було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. На вантажний корабель кинули вибухівку.
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