Изувеченная камера фотографа NASA: что в действительности с ней произошло

После запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX в сети появились фото изувеченной камеры, которая снимала запуск.

В NASA объяснили, что на самом деле случилось с камерой.

Как известно, фотограф Билл Інгласс опубликовал фото с камерой, которой он снимал на расстоянии запуск Falcon 9. На кадрах камера была сильно расплавлена. В сети решили, что ее изуродовал огонь от запуска ракеты.

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В NASA рассказали, что фотограф Билл Інгаллс снимает для NASA в течение 30 лет и его работы отличаются креативностью. Поэтому он хорошо знает, куда поставить камеру, чтобы получить наилучшую картинку.

"У меня было шесть удаленных камер, две вне периметра безопасности стартовой площадки и четыре внутри него. К сожалению, старт поджег траву в поле. Это пламя и достигло одной из камер за пределами периметра", – пояснил Інгаллс.

То, что возле камеры была растительность, можно увидеть на фото. Поэтому камеру изувечил не жар из запуска ракеты.



Камера стаяла среди растительности

Кстати, те четыре камеры, которые фотограф установил на периметре, то есть значительно ближе к месту запуска, остались неповрежденными.

Эту камеру планируют сделать экспонатом в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.