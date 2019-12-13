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      Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибших уже 14, до сих пор есть пропавшие без вести

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      Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, в Новой Зеландии произошло еще 9 декабря. В то время там находились иностранные туристы и новозеландцы. О гибели по меньшей мере 5 человек стало известно сразу, многие считаются пропавшими без вести.

      Через 4 дня после трагедии спасателям в конечном итоге удалось эвакуировать с острова 6 тел погибших. Об этом сообщает местная полиция в Твиттере.

      Как происходило извержение вулкана: Уайт-Айленд в дыме и пепле – фото и видео

      Там также добавляют: тела находятся на корабле Wellington, который транспортирует их на опознание. Впрочем, по информации CNN, число погибших в результате извержения вулкана значительно выросло – жертвами трагедии на данный момент считают 14 человек, еще 2-х человек до сих пор не могут разыскать.

      В то же время, распространяется информация об опасности еще одного мощного извержения вулкана на острове. Якобы именно из-за этого спасатели не смогли забрать остальные тела с Уайт-Айленда.


      Спасательная операция на Уайт-Айленде/ фото Getty images


      Уайт-Айленд на третий день после извержения/ фото Getty images

      Что известно о месте, где произошло извержение?
      Вулкан Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии и расположен на одноименном острове. Он является одним из самых популярных мест среди туристов.

      За последние годы на острове произошли несколько извержений (одно из самых серьезных – в 2001 году), но тогда никто не пострадал. Последний раз извержение произошло в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла.

      К слову, о растущей активности вулкана накануне трагедии местные специалисты сообщали, однако об опасности или угрозе для человеческой жизни речи не было.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Извержение вулкана Новая Зеландия
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