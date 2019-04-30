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      Известна дата открытия крупнейшего ТРЦ Украины

      10 Читати новину українською
      Открытие крупнейшего ТРЦ Украины Blockbuster Mall состоится 31 мая
      Открытие крупнейшего ТРЦ Украины Blockbuster Mall состоится 31 мая / facebook.com/blockbustermall.ua

      Стало известно, когда в Киеве откроют ТРЦ Blockbuster Mall, который должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром Украины.

      Открытие ТРЦ запланировали на 31 мая.

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      Эту информацию подтвердил председатель правления группы Mandarin Plaza, которой принадлежат проекты ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall и Ocean Mall Александр Черницкий, пишет RAU.

      Что интересно, открытие Blockbuster Mall переносят уже в третий раз. Сначала его анонсировали на декабрь 2018, однако затем перенесли на февраль 2019.

      По данным издания Retailers.UA, открыть вовремя ТРЦ не смогли из-за проблем с арендой помещений.

      На Facebook-странице Blockbuster Mall накануне появилось сообщение о том, что дата открытия приближается.

      В сети появились фото внутри Blockbuster Mall, на которых видно, что еще ведутся строительные работы, а немало витрин магазинов завешаны баннерами.

      ТРЦ Київ найбільший ТРЦ Блокбастер Мол
      Внутри Blockbuster Mall до сих пор ведутся строительные работы//Фото: facebook.com/tatyana.lakhtadyr

      Что известно о крупнейшем ТРЦ в Украине? ТРЦ Blockbuster Mall расположен на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Общая площадь должна превысить 450 тысяч квадратных метров. Площадь первой очереди – 190 тысяч м кв.

      Накануне основатель Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев заявил, что к осени планирует купить Ocean Plaza и объединить его с Ocean Mall, который достраивают в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Торговля Новости Киева Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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