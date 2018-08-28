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Известна дата презентации смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Google Pixel 3 и Pixel 3 XL: дата презентации
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL: дата презентации / Фото из открытых источников

Официальное мероприятие, посвященное релизу Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, состоится 9 октября. По предварительной информации, поисковый гигант не случайно решил провести презентацию через месяц после Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Несмотря на то что дизайн и функциональные особенности Google Pixel 3 XL уже стали достоянием широкого круга общественности, как и раньше существует шанс того, что Google сможет удивить своих фанатов. На это указывают слухи о том, что поисковый гигант параллельно готовит две линейки Pixel третьего поколения, разработка одной из которых ведется для отвода внимания.

Как бы там не было, многие характеристики смартфонов Pixel третьего поколения известны уже сейчас. Например, нет никаких сомнений в том, что аппаратную начинку флагманских аппаратов составит процессор Snapdragon 845, а объем их оперативной памяти не будет превышать 4 ГБ.

Google Pixel 3 XL

Предполагаемый дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

Кроме того, зная самобытность Google и огромный запас прорывных идей, безусловно, не стоит рассчитывать на двойную основную камеру. Как показала практика, даже одиночный фотомодуль Google Pixel первого и второго поколений прекрасно справляется со своей задачей, исправляя ошибки кадров за счет работы искусственного интеллекта.

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Теги: Техно Смартфоны Google
Источник: 24 Канал
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