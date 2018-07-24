Известная биатлонистка Домрачева попала в ДТП в центре Минска

Дарья Домрачева попала в автоаварию, когда пыталась заехать во двор на центральном проспекте в Минске.

Происшествие случилось вечером 23 июля в арке со стороны Октябрьской площади. Летом 2018-го там установили дорожные столбики, о чем Домрачева не знала, сообщает "Еврорадио".

Дарья Домрачева попала в автоаварию в центре Минска. Фото https://t.co/aMvxUuAHjK — Еврорадио (@euroradio_ru) 23 июля 2018 г.

Автомобиль BMW X6 Домрачевой подарили на день рождения в 2012 году. Сообщалось, что подарок она получила от федерации биатлона, спонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.

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Позже стало известно, что ГАИ Минска не имеет претензий к четырехкратной олимпийской чемпионке. Об этом сообщила старший инспектор отдела агитации и пропаганды ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

"Вчера примерно в 18:00 девушка-водитель за рулем автомашины BMW двигалась по дворовой территории проспекта Независимости возле дома 23 и при выезде совершила наезд на боллард (дорожный столбик). Машина получила незначительные механические повреждения, боллард не поврежден. Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Претензий ни у кого нет", – говорится в сообщении.

Отметим, что белоруска является первой и единственной биатлонисткой в истории, которой удалось выиграть четыре золотые медали Олимпийских игр.