Известная компания инвестирует в украинский бизнес наибольшую сумму за последние 10 лет

Компания Horizon Capital инвестирует 200 миллионов долларов в украинские экспортно-ориентированные компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Horizon Capital.

Читайте также: Кто входит в топ-20 украинских экспортеров: результаты исследования

Известно, что во время заседания Национальной инвесрады в Давосе Horizon Capital собрала ориентированный на Украине двухсотмиллионный фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), в создании которого приняли участие новые и уже существующие частные и институциональные инвесторы.

Что известно о Horizon Capital? Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине, которая управляет 4 фондами прямых инвестиций с активами более 850 миллионов долларов и 25 годами инвестиционного опыта в регионе. Компания является активным инвестором и поддерживает предпринимателей.

Украинские компании очень интересны международным инвесторам из-за своей исключительной стоимости, быстрых темпов роста по сравнению с другими странами, а также близостью к европейскому рынку,

– добавили в пресс-службе.

К слову, превзойдя свою первоочередную цель в 150 миллионов долларов, EEGF III стал самым крупным за последние 10 лет фондом прямых инвестиций в Украину.

Фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, фонд планирует инвестировать в компании, работающие в сегментах e-commerce, здравоохранения, фармацевтики, потребительских товаров и финансовых услуг. Размер инвестиций на каждую отдельную компанию составит 5-20 миллионов долларов, которые будут инвестированы в следующие 2-3 года.

Интересно, что сейчас EEGF III совершил шесть инвестиций, пять из них в украинские экспортно-ориентированные предприятия, которые быстро развиваются.

Напомним, что украинский аграрный экспорт по результатам 2018 достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов.