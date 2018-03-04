Известная модель Белла Хадид поразила стильным образом: фото
Знаменитая американская модель Белла Хадид появилась в Париже в стильном костюме известного бренда.
Соответствующие фотографии и видео звезда опубликовала на странице в Instagram.
На модную вечеринку, которая прошла в столице Франции, Белла Хадид надела стильный костюм из коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. Мини-юбка и длинный пиджак с соблазнительным вырезом подчеркнули стройные формы знаменитости.
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Шикарный костюм с черно-коричневым принтом Белла Хадид дополнила стильными очками, ярким сумочкой с блестками и черными туфлями на каблуках.
Американцы в Париже,
– подписала фотографии Белла Хадид.
Поклонники модели с восторгом отреагировали на сообщения, спрашивая, как Белла Хадид может так хорошо выглядеть все время.