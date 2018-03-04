Известная модель Белла Хадид поразила стильным образом: фото

Знаменитая американская модель Белла Хадид появилась в Париже в стильном костюме известного бренда.

Соответствующие фотографии и видео звезда опубликовала на странице в Instagram.

На модную вечеринку, которая прошла в столице Франции, Белла Хадид надела стильный костюм из коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. Мини-юбка и длинный пиджак с соблазнительным вырезом подчеркнули стройные формы знаменитости.

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Шикарный костюм с черно-коричневым принтом Белла Хадид дополнила стильными очками, ярким сумочкой с блестками и черными туфлями на каблуках.

Американцы в Париже,

– подписала фотографии Белла Хадид.

Поклонники модели с восторгом отреагировали на сообщения, спрашивая, как Белла Хадид может так хорошо выглядеть все время.

F is for Допис, поширений (@bellahadid) 3 Бер 2018 р. о 11:24 PST