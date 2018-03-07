Известная модель Эмили Ратаковски показала соблазнительные фото с отдыха
Американская модель Эмили Ратаковски поделилась невероятными фотографиями с отдыха в пустыне.
Соответствующие фото знаменитости появились на странице в Instagram.
Сексапильная Ратаковски позирует на фоне невероятно красивой пустыни в красном закрытом купальнике. Модель игриво поставила ногу у камина, слегка выгнув спину.
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Кроме этого, Ратаковски показала, как она встретила утро в бассейне. Роскошная модель обнаженная погрузилась в воду, при этом ее отражение стильно отражалось в воде.
Роскошные апартаменты и невероятные пейзажи не оставляют сомнений, что новоиспеченные супруги Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Маклард проводят незабываемый отдых в пустыне. В то же время поклонники с восторгом ждут новых фото модели, засыпая комплиментами знаменитость.