Известная модель Коко Роша засветилась в одежде украинского бренда: фото

Канадская супермодель Коко Роша прогулялась в одежде украинского бренда Ksenia Schnaider.

Коко опубликовала в своем Instagram снимок в джинсовом комплекте и с зонтиком в руках.

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Модель не первая знаменитость, которая выбирает одежду от Ksenia Schnaider. Ранее в дениме от украинского бренда засветилась популярная певица Дуа Липа.

Кто такая Коко Роша?

Канадская супермодель, которая имеет ирландские и украинские корни. Роша позировала для многих глянцевых журналов, в частности, Vogue, Harper's Bazaar, i-D, Time Style & Design и другие. Также Коко была лицом многих модных кампаний, таких как Balenciaga, Dior, Dolce & Gabbana, Lanvin, Tommy Hilfiger и других.