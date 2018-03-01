Известная модель plus-size показала зажигательный танец в бикини: видео

Известная пышнотелая модель Эшли Грэм поразила поклонников зажигательным танцем.

Соблазнительное видео модели появилось в Instagram.

Известно, что зажигательный танец Эшли Грэм исполнила на съемочной площадке, где проводились фотосессию для журнала Sports Illustrated Swimsuits. Это произошло посреди пляжа, где скопилось немало работников издания. Судя по видео, на съемочной площадке была непринужденная атмосфера.

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Это тверк. Эшли Грэм продемонстрировала это на пляже,

– подписали сообщение представители журнала.

На кадрах Эшли Грэм исполняет зажигательный танец в мини-бикини красного цвета. Соблазнительная модель plus-size, не стесняясь, выгибает свое тело и с пристрастием крутит бедрами. Возле 30-летней знаменитости тверк станцевала и другая женщина, которая присутствовала на съемках.