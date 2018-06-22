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Известная олимпийская чемпионка проиграла дело против Украины на 50 миллионов: детали

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Олимпийская чемпионка Баюл проиграла дело в американском суде против Украины
Олимпийская чемпионка Баюл проиграла дело в американском суде против Украины / Getty Images

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) вынес решение по делу по иску бывшей украинской фигуристки и олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая хотела взыскать с Украины 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство юстиции на своем официальном сайте.

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Как отметили в ведомстве, в 2015 году Баюл в американский суд подала иск против Украины, Джозефа Чарльза Лемира, Делаверской корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd.

Истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестной и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли. Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов США,
– отметили в Минюсте.

В итоге, как подчеркивается, суд признал, что требования истца являются необоснованными, а потому подлежат отклонению, и таким образом принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения.

Напомним, в 1994 году в норвежском Лиллехаммере Оксана Баюл завоевала первое в истории олимпийское "золото" для Украины – тогда фигуристке было всего 16 лет. Впоследствии уроженка бывшего Днепропетровска перебралась в США, где сначала работала по контракту, а, покинув спорт, занялась бизнесом. К слову, в Штатах Баюл неоднократно оказывалась в центре различных скандалов и лечилась от алкоголизма.

Теги: Новости Украины Деньги Министерство юстиции фигурное катание Новости США Судьи Новости спорта
Источник: 24 канал
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