Известная песня группы "Антитела" приобрела новое звучание: видео

Популярная украинская группа "Антитела" продолжает завоевывать симпатии в Польше. Артисты записали очередную песню, которая войдет в польскоязычный альбом коллектива.

Запись трека состоялся в студии Media Studio, принадлежащей одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров Петру Ханцевичу. Текст песни "Одиночка" был изменен. В этом группы "Антитела" помог польский журналист Гжегож Стех.

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В результате творческой работы знакомый трек приобрел необычное звучание. В песне "Samotnik" речь идет о борьбе человека за свою индивидуальность и неповторимость в современном глобализированном мире. В польской версии трек не потерял динамичности и главной мысли, которую стремились донести слушателям артисты.

Кроме записи песни "Samotnik", коллектив презентовал и видеоработу, которая, по словам фронтмена "Антитела" Тараса Тополи, является особой.

Видео "Samotnik" – особенное. Съемкам способствовала очень серьезная работа, с множеством рутинных и иногда, казалось, невозможных для выполнения задач. Все съемки проходили интуитивно. Команда просто двигалась вперед, и каждую следующую секунду все складывалось правильно. Энергия видео настолько сильна, что его можно смотреть даже с закрытыми глазами и все равно все почувствовать,

– рассказал Тарас Тополя.

Известно, что, кроме песни "Samotnik", группа уже записала песню "Tańcz" ("Танцуй"). Трек получил немалую популярность в Польше. Такой же успех предрекают и новой записи.

Смотрите видео клипа группы "Антитела" на песню "Samotnik":

А вот так звучит песня "Одиночка" в украинской версии: