Известная певица Деми Ловато попала в больницу с передозировкой наркотиками
Американская певица, признанная самой сексуальной на земле, Деми Ловато попала в больницу после передозировки наркотиками. Сейчас 25-летняя звезда пришла в себя и ее жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщает CNN.
Знакомые Деми Ловато заявили, что она "благодарит всех за любовь, молитвы и поддержку", однако напоминает о неприкосновенности частной жизни, просит воздержаться от спекуляций и отмечает, что "некоторая информация о ее здоровье недостоверна".
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Отметим, что недавно певца призналась, что злоупотребляла алкоголем и наркотиками, из-за чего у нее и раньше возникали проблемы со здоровьем. Деми Ловато даже посвятила этому свой сингл Sober ("Трезвая").
Источник: 24 Канал
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