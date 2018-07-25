Известная певица Деми Ловато попала в больницу с передозировкой наркотиками

Американская певица, признанная самой сексуальной на земле, Деми Ловато попала в больницу после передозировки наркотиками. Сейчас 25-летняя звезда пришла в себя и ее жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает CNN.

Знакомые Деми Ловато заявили, что она "благодарит всех за любовь, молитвы и поддержку", однако напоминает о неприкосновенности частной жизни, просит воздержаться от спекуляций и отмечает, что "некоторая информация о ее здоровье недостоверна".

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Отметим, что недавно певца призналась, что злоупотребляла алкоголем и наркотиками, из-за чего у нее и раньше возникали проблемы со здоровьем. Деми Ловато даже посвятила этому свой сингл Sober ("Трезвая").