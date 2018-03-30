Известная российская спортсменка совершила ужасное самоубийство из-за проблем в семье, – СМИ

22 марта в Краснодаре решила покончить жизнь самоубийством 24-летняя российская спортсменка Дарья Городилова. В 2015 году она в составе команды СДЮШОР-КДАУ выиграла чемпионат России по пляжному гандболу и тогда она была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, девушка была кандидатом в сборную России.

Как сообщают российские СМИ, Дарья Городилова прыгнула с моста, который проходил над железной дорогой, и от удара с землей скончалась на месте.

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Дарья Городилова была жизнерадостным и очень талантливым человеком

В то же время журналисты отмечают, что причиной самоубийства гандболистки стало поведение ее мужа, который якобы оказывал на девушку психологическое давление и буквально не давал ей прохода. Также подчеркивается, что ранее спортсменка совершала попытки самоубийства из-за сложных взаимоотношений с ним.

Кроме того, через несколько дней после трагедии родственники Городиловой выяснили, что буквально за 10 часов до трагедии ее муж выложил на странице в социальных сетях свою фотографию, где он стоит на мосту.

Так называемый муж довел мою дочь до такого состояния, что Даша рвала на себе волосы, кричала, пыталась выбить ногой окно в машине и выпрыгнуть на ходу. В тяжелом состоянии мы отвезли ее больницу,

– рассказал отец девушки.

Заметим, что тогда гандболистку удалось спасти, вопреки диагнозу "токсический гепатит" (заболевание печени, которое развивается при попадании в организм вредных веществ – "24"). Но выздоровление за два месяца не решило личных проблем девушки. Новая попытка самоубийства оказалась роковой.

Сейчас расследованием этого дела занимаются краснодарские правоохранители. Кроме того, с заявлением в полицию обратились родители Городиловой. Если будет доказано, что к самоубийству Дарью довел муж, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Дарья Городилова вместе с мужем

Как рассказали близкие подруги девушки, с 27-летним парнем Даша познакомилась на работе: он также является спортсменом, судил гандбольные матчи. По их словам, сразу после помолвки мужа будто подменили, и он начал вести себя так, словно Дарья – его собственность: был грубым, доводил гандболистку до слез.

Также подруги Дарьи вспоминают неадекватное поведение мужчины во время свадьбы – "он напился и устроил такой скандал, что половина гостей не выдержали и разбежались". Девушки утверждают, что и после свадьбы 27-летний мужчина постоянно закатывал молодой девушке скандалы, устраивал сцены ревности, оскорблял ее и угрожал побоями.

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26 марта в Краснодаре состоялись похороны спортсменки, на которые, по словам близких Дарьи, ее муж так и не пришел.

К слову, сама Дарья Городилова, кроме пляжного гандбола, работала судьей и на чемпионате страны по классическому гандболу, а также проводила тренировки для детей в Краснодаре и Майкопе. Знала два языка, была общительной и сильной натурой.

Даша была очень целеустремленной, всю себя отдавала спорту, можно сказать, болела гандболом. Всего у нее было много наград, буквально вся стена увешана медалями и почетными грамотами. Даша стала детским тренером и судила матчи с участием краевых гандбольных команд,

– заметила ее напарница по команде.



Дарья Городилова вместе с партнершей по команде