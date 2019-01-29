Известная теннисистка таки сыграет за сборную Украины на Кубке Федерации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская таки сыграет за национальную сборную Украины в Польше в рамках Кубка Федерации. Ранее украинка отказалась выступать за сборную.

Представители Федерации тенниса Украины и отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр провели дополнительные переговоры по участию спортсменов в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

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Результатом переговоров стало достижение договоренности об участии Даяны в составе национальной сборной, информирует ФТУ.

Ранее отец Ястремской прокомментировал решение дочери отказаться играть за Украину. По его словам, в семье произошел несчастный случай, а также конфликт с Ольгой Савчук.

Таким образом сборная Украины в Польше будет представлена: Лесей Цуренко, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Мартой Костюк и Надеждой Киченок. Элина Свитолина, которая получила травму, за сборную не сыграет.

Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B.

Что такое Кубок Федерации?

Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Чаще всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – в австралиек.

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