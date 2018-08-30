Известная украинская теннисистка закончит карьеру после выступлений на US Open

Украинская теннисистка Ольга Савчук решила закончить профессиональную карьеру. Последним турниром для нее станет US Open, где она выступит в паре с еще одной украинкой Элиной Свитолиной.

Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году. На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016 году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге – 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam – четвертьфинал Roland Garros. Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет – 12, и по количеству парных побед – 18.

"Да, действительно этот US Open – мой последний турнир. Я уже давно приняла для себя такое решение, что закончу карьеру именно в Нью-Йорке, и уже сообщила об этом в WTA. Какие планы на будущее? Давайте поговорим об этом после окончания турнира. Пока готовлюсь к матчу", – рассказала Савчук порталу btu.org.ua.

В матче первого круга Открытого чемпионата США Ольга Савчук вместе с Элиной Свитолиной будет противостоять словацкой паре Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова. Матч состоится в четверг, 30 августа. Нынешний розыгрыш US Open – 40-й парный турнир серии Grand Slam, на котором стартует Савчук.

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