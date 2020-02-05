Известно имя чиновника Кабмина, которого задержали на взятке в 2 миллиона гривен

ГБР вечером 4 февраля поймало на взятке в 2 миллиона гривен чиновника секретариата Кабинета Министров. Им оказался Игорь Новосел – начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина.

Имя задержанного чиновника назвал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.

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Он добавил, что Новосела на должность начальника управления административных домов рекомендовал Алексей Переверзенцев – представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров.

Заметим, пока нет официального подтверждения от ГБР или других правоохранительных органов о задержании на взятке именно Игоря Новосела.

Как задержали чиновника Кабмина?

Государственное бюро расследований вечером 4 февраля поймало на взятке чиновника Кабинета Министров. При себе он имел черный пакет, в котором было 2 миллиона гривен. Эти средства – всего лишь часть взятки, полная сумма должна была составить 2,5 миллиона гривен.



ГБР изъяло у чиновника 2 миллиона гривен взятки

Деньги чиновник требовал через посредника от предпринимателя за подписание акта приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения чиновнику и подаче ходатайства о мере пресечения. Ему грозит заключение до 10 лет с конфискацией имущества.