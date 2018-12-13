Известно имя еще одного военного, который атаковал украинские корабли: есть фото
Обнародовали данные российского военного, который осуществлял агрессию против Украины. Он участвовал в захвате катеров ВМС Украины вместе с членами экипажей в Черном море.
Об этом сообщает "Милитаристский портал".
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Да, речь идет о командире противодиверсионного катера "Кинель".
"Командир противодиверсионного катера П-424 "Кинель" Черноморского флота ВМФ России – старший мичман Косинский Александр Викторович", – говорится в сообщении.
Фото еще одного военного РФ, который захватил корабли ВМС / Источник: mil.in.ua
Косинский Александр Викторович / Источник: mil.in.ua
Командир противодиверсионного российского катера "Кинель" / Источник: mil.in.ua
К слову, ранее выяснилось, что атакой на украинский корабль в районе Керченского пролива руководил непосредственно начальник береговой охраны России Геннадий Медведев.
Что произошло в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.