Известно имя еще одного военного, который атаковал украинские корабли: есть фото

Обнародовали данные еще одного военного, который атаковал корабли ВМС Украины в Керченском проливе / Фото из открытых источников

Обнародовали данные российского военного, который осуществлял агрессию против Украины. Он участвовал в захвате катеров ВМС Украины вместе с членами экипажей в Черном море.