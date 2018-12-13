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      Известно имя еще одного военного, который атаковал украинские корабли: есть фото

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      Обнародовали данные еще одного военного, который атаковал корабли ВМС Украины в Керченском проливе
      Обнародовали данные еще одного военного, который атаковал корабли ВМС Украины в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Обнародовали данные российского военного, который осуществлял агрессию против Украины. Он участвовал в захвате катеров ВМС Украины вместе с членами экипажей в Черном море.

      Об этом сообщает "Милитаристский портал".

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      Да, речь идет о командире противодиверсионного катера "Кинель".

      "Командир противодиверсионного катера П-424 "Кинель" Черноморского флота ВМФ России – старший мичман Косинский Александр Викторович", – говорится в сообщении.

      Захоплення кораблів
      Фото еще одного военного РФ, который захватил корабли ВМС / Источник: mil.in.ua

      Захоплення українських кораблів Фото Військовий РФ
      Косинский Александр Викторович / Источник: mil.in.ua

      Захоплення українських кораблів Російський військовий Фото
      Командир противодиверсионного российского катера "Кинель" / Источник: mil.in.ua

      К слову, ранее выяснилось, что атакой на украинский корабль в районе Керченского пролива руководил непосредственно начальник береговой охраны России Геннадий Медведев.

      Что произошло в Керченском проливе?

      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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