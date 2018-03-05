Известно, когда передадут дело Труханова в суд
Во вторник, 27 февраля, Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина".
Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода тяжелого краностроения "Краян". В 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, ранее принадлежавшее заводу, за 185 миллионов гривен. Тогда как сама структура на начало 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 миллионов гривен.
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Максимум в конце мая я ожидаю, что это дело Труханова будет в суде. Детективы и прокуроры заверили меня, что этого времени достаточно для его завершения,
– заявил прокурор Назар Холодницкий.
По его словам, прокуроры будут обжаловать решение суда, которым было отклонено прошение САП об отстранении Труханова с должности.
"Если бы суд избрал для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей, то не было бы необходимости обращаться в суд с просьбой отстранения от должности. Когда мы проиграли суд по мере пресечения, мы подали ходатайство об отстранении", – сообщил прокурор Назар Холодницкий.
Напомним, Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Госслужащему вменяют приобретение за 185 миллионов гривен админздания Одесского завода "Краян". 15 февраля в Соломенском райсуде Киева Труханову избрали меру пресечения, однако мэра Одессы взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов.