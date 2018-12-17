Известно, когда Украина получит второй транш ЕС на 500 миллионов евро

Украинское правительство ожидает завершить четвертую программу макрофинансовой помощи от ЕС и получить второй транш кредита на 500 миллионов евро в начале 2019 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Кабмина.

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Ранее 24 канал сообщал, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении государству первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро. Помощь перечислят двумя траншами по 500 миллионов евро.

Первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС перечислил 11 декабря 2018 года.

Второй транш Украине следует ждать уже в начале 2019 года.

Совместными усилиями нам удалось пройти путь до подписания Меморандума о взаимопонимании и кредитном соглашении, а также выделения первого транша макрофинансовой помощи в сжатые сроки,

— сообщил Гройсман.

К слову, в Брюсселе Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России, введенных из-за военной агрессии РФ против Украины