Известно обезболивающее может быть смертельно опасным: исследование

Исследователи из Дании установили тесную связь между применением препарата "Диклофенак" и развитием патологий сосудов и сердца, которые резко повышают риск смерти.

Об этом сообщает British Medical Journal.

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Ученые смогли убедиться, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. Ученые проанализировали медицинские данные о здоровье 6,3 миллиона человек в возрасте от 46 до 49 лет.

Оказалось, что люди, которые принимали "диклофенак", имели существенно более высокую вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, принимавших именно "диклофенак", с показателями работы организма людей, которые употребляли другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что люди, которые употребляли "дикофенак" страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.



"Диклофенак" может вызвать сердечные заболевания

Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его применения.

Отметим, что "дикофенак" назначают при остром ревматизме; ревматоидном артрита; анкилозирующий спондилоартрит, артрозы; первичная дисменорея; аднексит; воспалительные заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом.

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