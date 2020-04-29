Известно, сколько будет стоить гектар земли после запуска рынка

Владимир Зеленский накануне подписал исторический закон о рынке земли №2178-10. После запуска рынка 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может быть в пределах 2 тысяч долларов.

Соавтор закона о рынке земли и глава аграрного комитета ВР Николай Сольский в интервью "Экономические правде" сообщил, что цена гектара после открытия рынка может быть ниже, чем ожидалось.

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По словам Сольского, низкая цена может быть из-за введения ряда ограничений в рынке сельскохозяйственных земель, в частности запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами.

При такой модели рынка 1 гектар будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4 – 5 тысяч долларов, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка,

– пояснил он.

По мнению Николая Сольского, поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что те люди и компании, которые сейчас арендуют землю, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.

Что известно о законе о рынке земли

Закон о рынке земли был одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. На очереди – принятие "антиколомойского" законопроекта.

В частности, закон предусматривает:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Закон о рынке земли: что он предусматривает – читайте объяснение в материале 24 канала.