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      Известно, сколько будет стоить гектар земли после запуска рынка

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      Рынок земли в Украине: сколько будет стоить гектар земли - цены
      Скільки коштуватиме земля / Getty Images

      Владимир Зеленский накануне подписал исторический закон о рынке земли №2178-10. После запуска рынка 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может быть в пределах 2 тысяч долларов.

      Соавтор закона о рынке земли и глава аграрного комитета ВР Николай Сольский в интервью "Экономические правде" сообщил, что цена гектара после открытия рынка может быть ниже, чем ожидалось.

      К теме Открытие рынка земли: когда и как заработает исторический закон

      По словам Сольского, низкая цена может быть из-за введения ряда ограничений в рынке сельскохозяйственных земель, в частности запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами.

      При такой модели рынка 1 гектар будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4 – 5 тысяч долларов, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка,
      – пояснил он.

      По мнению Николая Сольского, поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что те люди и компании, которые сейчас арендуют землю, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.

      Что известно о законе о рынке земли

      Закон о рынке земли был одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. На очереди – принятие "антиколомойского" законопроекта.

      В частности, закон предусматривает:

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

      Закон о рынке земли: что он предусматривает – читайте объяснение в материале 24 канала.

      ринок землі що треба знати україна
      Что нужно знать о законе о рынке земли / Инфографика 24 канала
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Деньги Рынок земли
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