Известно, сколько денег таможня приносит в бюджет ежедневно

Государственная таможенная служба с начала 2020 года ежедневно приносила в бюджет по 1 миллиарду гривен доходов.

И это несмотря на то, что в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5200 тонн до 4900 тонн, сообщил в фейсбуке председатель ГТС Максим Нефедов.

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Кроме того, ставки пошлины в Украине постоянно уменьшаются, в частности на товары европейского происхождения.

Что негативно влияет на доходы таможни

По словам Нефедова, негативно влияет устойчивая гривна.

Это связано с тем, что при ввозе на территорию Украины товаров с них взимается налог на добавленную стоимость и пошлина, которые рассчитываются из таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется как гривневый эквивалент цены товара в валюте.

Чего таможня ожидает в будущем

Несмотря на падение поступлений за крепкий курс гривны, ГТС ожидает увеличение доходов таможни в феврале 2020 года.

Справка. В конце 2019 года гривна существенно возрастала, а уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В Национальном банке Украины объяснили, почему так происходит. Детали – здесь.

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Сколько доходов принесла таможня в 2019?Украинская таможня в 2019 году собрала рекордную за 10 лет сумму прибыли. Государство получило 14,6 миллиардов долларов. А это – на миллиард больше, чем в 2018 году.



По словам Нефедова, это – второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.