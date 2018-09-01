Известное спортивное издание оскандалилось картой с "российским" Крымом: фото

Популярная спортивная польская газета Przegląd Sportowy опубликовала карту с клубами, которые вошли в групповой этап Лиги Чемпионов, изобразив полуостров Крым на территории России.

30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

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На карте, которой польское издание Przegląd Sportowy проиллюстрировало новость об этой жеребьевке, изображены логотипы футбольных клубов Европы на фоне стран, которые они представляют.

На фоне Украины, изображен логотип футбольного клуба "Шахтер", который единственный из украинских клубов сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Территория временно оккупированного Крыма на этой карте закрашена в цвет, которым обозначена Россия.



Польское спортивное издание изобразило Крым "российским"

Правда, через некоторое время новость с неправильной картой была удалена с сайта Przegląd Sportowy.