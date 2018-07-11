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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Известного российского актера Антона Макарского не пустили в Украину

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Актера из России Антона Макарского не пустили в Украину
Актера из России Антона Макарского не пустили в Украину / Фото из открытых источников

Вчера, 10 июля, пограничники не впустили в Украину российского актера Антона Макарского, который в 2015 году незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что актер из России пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Маяки", что в Белгород-Днестровске.

Установлено, что в 2015 году он (Макарский Антон – "24") незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, конечно же незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.

Кроме того, Макарскому запретили въезд в Украину сроком на 3 года и вернули обратно домой.

Также, в Госпогранслужбе подытожили, что сейчас уже выделили несколько тысяч тысяч граждан, которые незаконно посещали оккупирован Крым.

"В целом в настоящее время выделены почти 3 тысячи таких граждан. Кроме того, в отношении почти 130 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым, принято решение о запрете въезда в нашу страну", – добавили в ведомстве.

Напомним, 19 июня во время оформления пассажиров рейса "Минск – Киев" в "Жулянах" украинские пограничники задержали двух российских актеров – Бориса Каморзина и каскадера Сергея Михайлова, которые незаконно пересекали государственную границу Украины в Крыму в 2015 году.

Теги: LifeStyle Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия Российские гастролеры Кино Госпогранслужба Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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