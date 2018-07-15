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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Известного российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"

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Хабенского внесли в базу "Миротворца"
Хабенского внесли в базу "Миротворца" / Фото из соцсетей

В базу данных сайта "Миротворец" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.

Об этом отмечается на сайте "Миротворца". 

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Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России,
– говорится в сообщении "Миротворца".

Как говорится на сайте "Артека", Хабенский приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса в Артеке", который проходил в Гурзуфе с 1 по 10 июля.


Хабенского внесли в базу "Миротворца"

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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