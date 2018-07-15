Известного российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"

В базу данных сайта "Миротворец" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.

Об этом отмечается на сайте "Миротворца". Читайте также: В правительстве указали на тревожную динамику из-за России в Крыму: фото Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России,

– говорится в сообщении "Миротворца". Как говорится на сайте "Артека", Хабенский приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса в Артеке", который проходил в Гурзуфе с 1 по 10 июля.

Хабенского внесли в базу "Миротворца"