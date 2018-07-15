Известного российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"
В базу данных сайта "Миротворец" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.
Об этом отмечается на сайте "Миротворца".
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Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России,
– говорится в сообщении "Миротворца".
Как говорится на сайте "Артека", Хабенский приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса в Артеке", который проходил в Гурзуфе с 1 по 10 июля.
Хабенского внесли в базу "Миротворца"