Известного российского музыканта Лебединского ограбили в Киеве
В пятницу, 24 августа, в центре Киева ограбили известного российского певца и композитора Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом "Профессор Лебединский".
Об этом сам музыкант сообщил в своем Facebook.
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По словам Лебединского, инцидент произошел, когда он гулял по улице Сагайдачного в столице.
У меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите. С праздником еще раз украинцев!
– написал музыкант.
Кроме того, певец предостерег всех быть осторожными, ведь в толпе могут быть карманники.
Источник: 24 Канал
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