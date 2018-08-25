Известного российского музыканта Лебединского ограбили в Киеве

В пятницу, 24 августа, в центре Киева ограбили известного российского певца и композитора Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом "Профессор Лебединский".

Об этом сам музыкант сообщил в своем Facebook.

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По словам Лебединского, инцидент произошел, когда он гулял по улице Сагайдачного в столице.

У меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите. С праздником еще раз украинцев!

– написал музыкант.

Кроме того, певец предостерег всех быть осторожными, ведь в толпе могут быть карманники.