Известного российского певца Иосифа Кобзона лишили наград Украины

Украина лишила всех государственных наград скандального российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который поддерживает пророссийских боевиков и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в указе президента Украины №126 / 2018.

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В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций.

Первым ограничением указана блокировка активов, то есть временное ограничение права Кобзону пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему.

Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении и отмене виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины.

Лишение государственных наград Украины, других отличий,

– говорится в указе.

Пятым пунктом против Кобзона указаны "другие санкции", соответствующие принципам их применения, установленных Законом.



Украина ввела санкции против российского певца Иосифа Кобзона