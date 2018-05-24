Известного российского певца Иосифа Кобзона лишили наград Украины
Украина лишила всех государственных наград скандального российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который поддерживает пророссийских боевиков и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.
Об этом говорится в указе президента Украины №126 / 2018.
Читайте также: Кириленко прокомментировал инициативу сократить "черный список" российских артистов
В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций.
Первым ограничением указана блокировка активов, то есть временное ограничение права Кобзону пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему.
Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении и отмене виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины.
Лишение государственных наград Украины, других отличий,
– говорится в указе.
Пятым пунктом против Кобзона указаны "другие санкции", соответствующие принципам их применения, установленных Законом.
Украина ввела санкции против российского певца Иосифа Кобзона