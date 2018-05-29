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Известного российского рэпера не пустят в Украину из-за дружбы с боевиком "ДНР"

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Андрей Позднухов
Андрей Позднухов / Фото из открытых источников

Один из самых известных российских рэперов Андрей Позднухов, более известный под сценическим псевдонимом "Бледный", основатель и участник группы "25/17", рассказал, почему его не пустят в Украину.

О причинах, почему рэпера не пустят в Украину, он рассказал в интервью Юрию Дудю.

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Андрей Позднухов

Бледный уверен, что первой причиной является его дружба с писателем и боевиком так называемой "ДНР" Прилепиным. Рэпер вспомнил, что Прилепин звал его на Донбасс, но он там выступать не будет, чтобы визит не использовали в пропагандистских целях. В Киев Бледный не ездит по той же причине.

"Мы для в 13-м году Украину закрыли", – говорит музыкант. Он отмечает, что в Киев его и не пустят.

По словам Бледного, причин для запрета, кроме дружбы с Прилепин много.

"Туда Гуфа не пустили, Васю Басту не пустили, а нас тем более". Он также упомянул, что группа выступала в оккупированном Крыму, нарушив закон.

Бледный подчеркнул, что в Украине им нравилось. "Нам там нравилось. Хорошо встречали. Зиговали", – пошутил он.

Смотрите видео интервью Андрея Позднухова в программе "вДудь":

 

Теги: Музыка LifeStyle Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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