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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известного российского рэпера внесли в "черный список" Министерства культуры

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Алексей Долматов (сценический псевдоним Guf)
Алексей Долматов (сценический псевдоним Guf) / Фото из открытых источников

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Среди них известный российский рэпер Алексей Долматов (сценический псевдоним Guf).

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте министерства.

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Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич, Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна,
– говорится в сообщении.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.


Александр Маршал (настоящее имя Александр Миньков) – российский певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник рок-групп Аракс, Цветы и Gorky Park, а также как сольный исполнитель.


Фрейндлих Алиса – российская актриса. Поддерживает аннексию Крыма Россией и агрессивную политику Путина в отношении Украины.


Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Guf рэп-исполнитель, сооснователь и бывший участник группы "CENTR".


Лариса Долина советская и российская эстрадная и джазовая певица.


Александр Башировроссийский актер, кинорежиссер.


Виктория Цыганова российская певица, актриса, композитор.


Александр Буйнов российский певец, актер, композитор, шоумен.

Сейчас в "черный список" внесен 131 человек.

Теги: Новости России Новости Украины СБУ Украина – Россия Музыка Министерство культуры Украины
Источник: 24 Канал
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